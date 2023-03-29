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Коммерсантъ FM
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Венгрия и еще восемь стран ЕС будут искать пробелы в антироссийских санкциях

Евросоюз планирует запустить проект по выявлению пробелов в санкционном режиме против России и улучшению координации между государствами при применении санкций, сообщили Bloomberg представители ЕС. В программе примут участие девять государств-членов.

Партнерство Еврокомиссии и стран ЕС может стать предвестником создания нового органа ЕС для координации надзора за санкциями, сообщили агентству европейские чиновники на условиях анонимности. В инициативе участвуют Чехия, Кипр, Дания, Венгрия, Литва, Мальта, Румыния, Словения и Испания.

Нидерланды при поддержке нескольких других государств-членов уже призвали создать механизм на уровне ЕС для пресечения обхода санкций в отношении России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что следующий пакет санкций будет в основном касаться обхода уже введенных санкций.

Анастасия Ларина

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