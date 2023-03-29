В Краснодаре 30 марта прогнозируют снег

30 марта в Краснодаре ожидается дождь и мокрый снег, следует из прогноза Краснодарского ЦГМС. Ночью температура в городе опустится до 0°.

Днем 30 марта будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Ветер в городе составит 5-10 м/с, временами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°, днем 6…8°.

В Краснодарском крае сохраняется штормовое предупреждение. 30 марта в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами, днем местами прогнозируются осадки. В отдельных районах возможен дождь, мокрый снег и снег. Местами дождь с мокрым снегом ожидается в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20 м/с.

Местами в горных районах региона ожидается очень сильный снег, его сильное налипание на проводах и деревьях, а также ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ухудшение видимости в осадках 1-2 км. Ветер в регионе составит 5-10 м/с, местами с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью ожидается на уровне 0…+2°, местами заморозки до -1…-3°, днем будет 4…9°. В горах ночью температура опустится до -3…-8°, днем будет -3…+2°; на Черноморском побережье ночью 0…+5°, днем 4…9°.

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра. Его порывы местами могут достигнуть 15–17 метров в секунду. В связи с этим городские службы перевели на усиленный режим работы.

Татьяна Ручкина

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