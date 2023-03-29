Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра

С вечера 29 марта и ночью 30 марта в Сочи ожидается сильный ветер. Его порывы местами могут достигнуть 15–17 метров в секунду, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб, все службы работают в усиленном режиме»,— отметили в пресс-службе мэрии.

Кроме того, гостям и жителям города рекомендовали не парковать машины под деревьями и рекламными щитами. В случае чрезвычайной ситуации нужно звонить по номеру 112.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...