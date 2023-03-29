Обновления потребуют терпения

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, какие новшества ждут владельцев смартфонов и планшетов от Apple.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Apple выпустила обновление iOS 16.4 и iPadOS 16.4. Среди пары десятков улучшений и новых фич российский пользователь, наконец-то, обнаружит свайп-клавиатуру на русском языке. Если к этому времени вы еще не обзавелись сторонним аналогом вроде Gboard от Google или, допустим, SwiftKey от Microsoft, то самое время познакомиться с непрерывным вводом слов.

Тем же, кто текст с помощью свайпа уже набирает, но решит применять родную клавиатуру Apple, первое время будет больно, — предиктивному механизму необходимо изучить особенности вашего стиля. И тут как с пластырем, который надо оторвать от раны: чем медленнее тянуть, тем больнее. А если свайп нужен в «яблочном» планшете, то придется воспользоваться плавающей клавиатурой.

Среди прочих обновлений iOS 16.4 стоит отметить функции «Изоляция голоса» и «Широкий спектр», которые теперь работают не только при вызове в режиме FaceTime, но и при обычном звонке. Активировать их можно в настройках микрофона в пункте управления.

В сервисе «Команды» появилась сразу дюжина новых базовых сценариев. В «Apple Музыке» причесали дизайн — теперь сообщения о добавлении треков и альбомов в медиатеку не разворачиваются на половину экрана, а всплывают маленькими уведомлениями. Изменились также «иконки» артистов, а для выбора любимых исполнителей ввели «звездочку».

В основных настройках смартфона появилась возможность переключаться между операционными системами. Владельцы iPhone смогут выбирать между публичной beta-версией и вариантом для разработчиков.

Apple Wallet пополнил перечень системных виджетов. С его помощью можно отслеживать заказы. Для российских пользователей в силу текущих обстоятельств это остается на уровне знания.

Вместе с остальными странами наблюдаем со стороны за запуском нового сервиса Apple Pay Later, работающего пока только в США и то не для всех. В нем пользователи iOS и iPadOS версии 16.4 могут получить заем от $50 до $1 тыс. напрямую от «яблочной» компании. Погасить сумму без комиссий и процентов можно четырьмя платежами в течение шести недель.