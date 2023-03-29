Житель Калининграда приговорен к девяти годам колонии за подготовку теракта на День победы

Суд признал Вячеслава Попова виновным в подготовке теракта в Калининградской области. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщила адвокат Мария Бонцлер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

«Сегодня был приговор — девять лет строгого режима, из них три первых года тюрьмы. За подготовку террористического акта, изготовление взрывного устройства и хранение взрывного устройства»,— рассказала госпожа Бонцлер. Приговор был вынесен в Балтийском флотском военном суде выездной коллегией судей из 2-го Западного окружного военного суда.

Адвокат уточнила, что Вячеслав Попов вину признал, но защита все равно намерена обжаловать решение суда. «Мы будем обжаловать, попытаемся. Он во всем сознался, это мы не будем обжаловать, только строгость приговора»,— уточнила она.

О задержании в Калининграде мужчины, который готовил теракт ко Дню Победы, ФСБ сообщила в мае 2022 года. В спецслужбе тогда указывали, что мужчина был сторонником «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), но имя его не называлось. Сотрудники ФСБ также сообщили, что изъяли у него самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Милена Костерева