В Петербурге у подростка остановилось сердце из-за приема неизвестного вещества

Врачи НИИ Джанелидзе не смогли спасти 16-летнего подростка, госпитализировано с судорожными припадками из вестибюля станции метро «Лиговский проспект». Об этом 29 марта пишет «Фонтанка».

По данным издания, в метро у подростка начались судороги, которые напоминают эпилептический приступ. Он пережил клиническую смерть, врачам удалось его реанимировать, однако организм не выдержал и юноша умер. Труп подростка отправлен в морг, специалисты подозревают, что в крови находятся наркотическое вещество.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в казарме Военной академии связи в Петербурге скончались трое курсантов. Судмедэксперты обнаружили синтетический наркотик в крови погибших.

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