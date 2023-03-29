Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Корпоративные новости на “Ъ FM”

«Роснефть» и крупнейшая индийская корпорация Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Соглашение было подписано во время рабочей поездки главы «Роснефти» Игоря Сечина в Индию. В рамках состоявшихся встреч особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов «Роснефти» и индийских партнеров, среди которых «Сахалин-1», «Таас-Юрях» и «Ванкорнефть». 28 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию по результатам прошлого года выросли в 22 раза.

АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в сегментах C и D. Всего же в 2023 году АвтоВАЗ планирует произвести более 400 тыс. машин. АвтоВАЗ выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за €1 в феврале 2023 года.

Чистая прибыль сети «Лента» по международным стандартам финансовой отчетности в четвертом квартале прошлого года упала на 95% год к году. По итогам года чистая прибыль ритейлера снизилась на 65%. В начале 2022 года «Лента» приостановила реализацию части проектов по открытию новых магазинов.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...