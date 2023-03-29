«Роснефть» и крупнейшая индийская корпорация Indian Oil заключили соглашение об увеличении поставок нефти в Индию и диверсификации ее сортов. Соглашение было подписано во время рабочей поездки главы «Роснефти» Игоря Сечина в Индию. В рамках состоявшихся встреч особое внимание было уделено вопросам реализации совместных проектов «Роснефти» и индийских партнеров, среди которых «Сахалин-1», «Таас-Юрях» и «Ванкорнефть». 28 марта вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию по результатам прошлого года выросли в 22 раза.

АвтоВАЗ намерен запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года. Компания намерена выпускать несколько новых моделей под брендом Lada в сегментах C и D. Всего же в 2023 году АвтоВАЗ планирует произвести более 400 тыс. машин. АвтоВАЗ выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за €1 в феврале 2023 года.

Чистая прибыль сети «Лента» по международным стандартам финансовой отчетности в четвертом квартале прошлого года упала на 95% год к году. По итогам года чистая прибыль ритейлера снизилась на 65%. В начале 2022 года «Лента» приостановила реализацию части проектов по открытию новых магазинов.