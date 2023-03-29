Зеленский рассказал о переданной из Европы нерабочей системе ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AP поблагодарил западные страны за поставки военной помощи. При этом он указал, что часть обещанного оружия еще не передана Киеву. Кроме того, по словам господина Зеленского, одна из присланных систем противовоздушной обороны (ПВО) не работала. Какое государство передало эту систему, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Владимир Зеленский отметил, что с 24 февраля 2022 года украинские вооруженные силы получали боеприпасы и вооружение «на миллиарды долларов». Однако, по его словам, некоторые из них до сих пор не достигли Украины. «У нас есть отличные решения по поставкам Patriot, но на самом деле их у нас еще нет»,— сказал президент.

Глава государства заявил, что Украине для защиты нужно 20 зенитных ракетных комплексов Patriot, но даже этого может быть недостаточно, «поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет».

По словам господина Зеленского, одна из стран Европы передала Киеву нерабочую систему противовоздушной обороны, и украинские военнослужащие были вынуждены «снова и снова ее менять». От какой из европейских стран была получена неисправная ПВО, он не уточнил.

О поставках западного вооружения на Украину — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Милена Костерева