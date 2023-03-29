Китайские традиции и абстракции

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие ювелирные «экспонаты» были представлены на прошедшей в Гонконге ярмарке современного искусства Art Central.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Literati Artspace Фото: Literati Artspace

В конце марта в Гонконге прошла очередная неделя современного искусства. Ее флагман — всем известный Art Basel, который начался с VIP-открытия 21 марта. Но не менее интересна выставка Art Central, проходившая параллельно. Она также стартовала 21 марта для VIP-гостей и была открыта для публики с 22-го по 25-е марта. Оставим рассказы об искусстве арт-обозревателям. Я же расскажу об интересном среди ювелирного.

Экспозицию независимого ювелирного искусства организовал гонконгский ювелир Диксон Юн. Его галерея Literati Artspace представила, кроме самого Диксона, китайских художников: это дуэт Чжанг Шуо и Чен Ксяовен и художник Хо Сиу Чонг, а также художников иностранной, хоть и представленной в Гонконге марки Epic Contemporary Art Jewellery.

Что интересно, все работают в разных жанрах. Хо Сиу Чонг — представитель классического китайского ювелирного искусства с блестяще проработанной темой крыльев, цветов и прочих бабочек. Совсем другие Шуо и Ксяовен. Это тонкие, без камней или с изящным бриллиантовым паве украшения, словно согнутые из золотой проволоки. На первый взгляд, это абстракции, но в них угадываются формы женского тела. Очень сексуально.

Сам Диксон выступил в классическом для себя ключе с великолепным и очень современным обыгрыванием традиционной китайской символики. А одно из центральных мест на стенде и вообще на всем Art Central (ибо площадка галереи занимала стратегическое положение у входа) отдали броши-подвеске «Игра в прятки» от Epic Jewellery. Так создатель Laterati ArtSpace Диксон Юн решил устроить превью и объявить, что именно эти художники займут центральное место в экспозиции на следующем Art Central.