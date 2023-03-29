Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о планах строительства новых жилых комплексов в районах Южный порт и Бутырский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Высотное строительство — тренд на рынке новостроек. Самые высокие башни расположены в деловом квартале «Москва-Сити». Здесь и работают, и живут. Концепция вертикальных улиц близка многим клиентам, и девелоперы сегодня активно поддерживают тренд, выводя в реализацию жилые комплексы, которые могут составить конкуренцию башням Пресненского района.

Среди таких проектов — новые жилые комплексы в районах Южный порт и Бутырский. В первом случае в промзоне площадью более 400 га возведут целый район, его уже зачастую называют «вторым Сити». Эта локация, вероятно, станет альтернативой Московскому международному деловому центру и историческому центру с точки зрения деловой активности.

Здесь планируется реализация большого объема коммерческой недвижимости, а также развитие инфраструктуры и создание ряда социальных, культурно-развлекательных и других объектов. По планам московских властей ориентировочное количество жителей района будет составлять около 40 тыс. человек, а количество новых рабочих мест — около 5 тыс. «Южный порт» сможет стать одним из самых крупных девелоперских проектов в городе за последние десятилетия.

Еще один конкурент высоток «Сити» готовится в рамках комплексного освоения территорий Бутырского района и северо-востока столицы. В перспективе десяти лет здесь может быть построен высокобюджетный бизнес-квартал «Северо-Восточный Сити». Этот проект, как и «Южный порт», элемент городской программы «Комплексное развитие территорий», целью которой является вовлечение неиспользуемых и фактически заброшенных нежилых территорий города.

Их редевелопмент оказывается одним из ключевых драйверов для развития. Объем инвестиций в трансформацию двух участков бывшей промзоны «Огородный проезд» в Бутырском районе оценивается в 62 млрд руб.