Даниэль Башмаков: кубанская «Опора России» готова поддержать ужесточение контроля за маркетплейсами

Комиссия Минпромторга по созданию условий саморегулирования в онлайн-торговле предложила вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки. Председатель Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Даниэль Башмаков считает эту инициативу вполне оправданной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы активно защищаем права предпринимателей, которые работают с маркетплейсами. Пользуясь своим монопольным положением, эти онлайн-площадки до предела закручивают гайки по отношению к предпринимателям,— отметил господин Башмаков в беседе с «Ъ-Кубань».— Взять, к примеру, недавнюю историю с Wildberries. Люди, работающие с онлайн-платформой, не выдержали и начали массово протестовать. А когда дело касается работы с ними отдельных предпринимателей, то становится практически невозможно доказать свою правоту».

Сегодня в России законодательно созданы условия для свободного развития онлайн-платформ. Согласно этим условиям, до конца 2024 года не допускается проведение оценочных мероприятий ФАС. Как считает Даниэль Башмаков, если снятие послаблений приведет к тому, что будет больше конструктива и можно будет ограничить маркетплейсы в их «имперских замашках», то «Опора России» поддержит эту инициативу.

«Если бы маркетплейсов было много, и у предпринимателей был бы широкий выбор, с кем работать, тогда и ситуация была бы совсем иной,— резюмировал собеседник «Ъ-Кубань».— Сейчас выбор невелик, а чтобы перейти с одной онлайн-площадки на другую, нужны затраты и по времени, и по финансам».

Напомним, 14 марта у центрального офиса Wildberries собрались владельцы пунктов выдачи заказов и потребовали улучшить условия работы. Как сообщала «Российская газета», предприниматели сетовали, что у них нет понимания, за что списываются средства. По их словам, с представителями маркетплейса нет обратной связи.

В Wildberries выслушать партнеров отказались. Зато пригрозили полицией и разрывом сотрудничества. В тот же день через Telegram-каналы было объявлено о массовой забастовке на 15 марта. Должны были прекратить работу 7 тыс. пунктов выдачи заказов в разных регионах страны.

Как ранее сообщал «Ъ», по итогам жесткого конфликта Wildberries с контрагентами возобновилось обсуждение вопроса ужесточения контроля за маркетплейсами. Пока речь идет об отмене действующих для онлайн-торговли послаблений. В частности, члены отраслевой комиссии Минпромторга предложили Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки аккредитованных IT-компаний. В Минпромторге считают, что данные условия должны были отвечать интересам потребителей и бизнеса. Но на практике маркетплейсы злоупотребляют свободой. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовы обсудить расширение контроля. Но Минцифры и участники онлайн-торговли продолжают защищать концепцию саморегулирования.

Андрей Пугачев

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