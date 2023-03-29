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Коммерсантъ FM
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В Красноярском крае полицейские проверяли спорткомплекс из-за листка с переводом песни про взрыв

В городе Назарово (Красноярский край) правоохранительные органы проводят проверку после сообщения из спорткомплекса о якобы существующей угрозе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД России.

По данным ведомства, в дежурную часть полиции Назарово поступило сообщение из спорткомплекса о том, что неизвестный мужчина оставил на проходной листок с текстом песни на английском языке и подстрочным переводом, в котором говорится о якобы существующей угрозе. Telegram-канал Shot публиковал видео с листком — это песня американской исполнительницы Ke$ha под названием «Blow», в переводе — «взрыв». Правоохранительные органы обследовали здание спорткомплекса и прилегающую территорию, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Силовики организовали проверку. Она установила, что листок на проходной оставил 47-летний местный житель. Стражи порядка установили, что его дочь занимается в этом комплексе в спортивной секции. В этот день она должна была принести репетитору по английскому языку перевод любой англоязычной песни. Перевод песни школьница забыла и попросила отца принести ей домашнее задание, что мужчина и сделал.

«В ходе проведенной проверки факта заведомо ложного сообщения об акте терроризма не установлено»,— говорится в релизе полиции.

Илья Николаев, Новосибирск

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