На Среднем Урале подписали соглашение на 125 млрд рублей на освоение рудника

В Свердловской области заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на строительство рудника и обогатительной фабрики на 125 млрд рублей. Соответствующее распоряжение было подписано 29 марта между инвестором, регионом и министерством экономического развития России.

«Всего в стране при помощи СЗПК реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в 28 регионах страны. Механизм доступен для широкого круга инвесторов. Минимальный порог вложений для заключения СЗПК не превышает 200 млн руб. Такой объём инвестиций позволит заключить соглашение на уровне субъекта РФ и стабилизировать региональное законодательство. Начиная с 750 млн руб. фиксируются федеральные нормативно-правовые акты: налоги, условия землепользования, градостроения и другие»,– сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

СЗПК – это договор между инвестором и представителями публично-правовых образований, на территории которых реализуется или планируется новый инвестиционный проект. В сентябре 2022 года был сформирован перечень потенциальных проектов – участников СЗПК, в нем учтены 26 проектов с общим объемом инвестиций свыше 180 млрд. руб., помимо уже ранее заключенных двух федеральных СЗПК в 2020 – 2021 годы.

Напомним, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал Свердловской области составил 541 млрд руб., что на 120,8 млрд руб. больше, чем в 2021 году.

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Полина Хабарова