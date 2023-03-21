Инвестиции в Свердловскую области за год выросли на 120,8 млрд рублей

К концу 2022 года инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб., что на 120,8 млрд руб. больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций и развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На приток инвестиций повлияло развитие таких промышленных площадок как ОЭЗ «Титановая долина», четыре территории опережающего социально-экономического развития и 10 индустриальных парков. Суммарный объем инвестиций, вложенных резидентами с начала действия территорий, составил 55,7 млрд руб. Было создано 8 тысяч рабочих мест.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, наибольшая доля инвестиций приходится на обрабатывающие производства – 22%, транспортировку и хранение – 20% и деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 18%.

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Полина Хабарова