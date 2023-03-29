С территории Ленобласти стали чаще выдворять нелегальных мигрантов

В 2022 году с территории Ленинградской области за пределы РФ было выдворено на две трети больше нелегальных мигрантов, чем в 2021-м. Об этом рассказал начальник регионального главка МВД Роман Плугин на отчете в областном Заксобрании.

«Выдворено 1,6 тыс. человек, что на две трети больше, чем годом ранее»,— сказал он. Также ленинградские пограничники запретили въезд в страну 2,6 тыс. мигрантам за тот же период. Более 14 тыс. административных правонарушений, связанных с пребыванием, проживанием и трудовой занятостью иностранцев в РФ было пресечено за год областной полицией.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что администрация Петербурга предоставит НКО субсидии на социокультурную адаптацию мигрантов.

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