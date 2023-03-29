Движение под железнодорожным мостом в Балезино закрыли из-за подтопления

В поселке Балезино в Удмуртии запретили движение под железобетонным мостом на улице Калинина из-за подтопления водопропускного технологического сооружения. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Период времени, на которое вводится данное ограничение, не уточняется.

Напомним, 27 марта в Удмуртии воздействие талых вод привело к разрушению дороги на участке трассы М7 в Игринском районе. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об обслуживании и содержании мостов и водопропускных сооружений в Игринском районе. В настоящее время движение восстановлено.