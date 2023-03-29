Движение на участке трассы М7 в Игринском районе Удмуртии восстановили после ликвидации провала

В Игринском районе Удмуртии около деревни Загребино дорожные службы ликвидировали провал, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов. Верхний слой на объекте выполнили щебнем с покрытием из уплотненной асфальтовой крошки.

Однако данное решение — временная мера. При возникновении просадок будет проводиться подсыпка инертных материалов и грейдирование. После изучения причин, вызвавших провал, и выработки нового проектного решения дорожные службы вернутся на объект.

В настоящее время движение по трассе открыто, однако на участке введены скоростные ограничения до 30 км в час.

Напомним, инцидент произошел 27 марта. Его причиной ранее называли воздействие талых вод на дорожное полотно. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об обслуживании и содержании мостов и водопропускных сооружений в Игринском районе.