В Крыму задержали организатора запрещенной религиозной ячейки при попытке бегства

В Крыму при попытке бегства задержали второго организатора экстремистской ячейки «Свидетели Иеговы» (запрещена на территории РФ) на территории поселения Красногвардейское. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике и Севастополю.

По данным следствия, мужчина и его компаньон продолжали руководить деятельностью запрещенной в РФ организации после того, как Верховный суд признал ее экстремистской в 2017 году. Подозреваемые поддерживали деятельность ячейки до сентября 2022 года, когда был задержан один из правонарушителей.

«Оба организатора проводили пропагандистские собрания, на которых обсуждались тексты запрещенной литературы и координация деятельности адептов»,— говорится в сообщении.

Второго фигуранта уголовного дела задержали в Джанкое. Мужчина пытался сбежать с полуострова на территорию другого государства, отметили в ведомстве.

В рамках следствия были проведены обыски, в ходе которых правоохранители изъяли запрещенную литературу и документы. Расследование продолжается.

В феврале текущего года в Ялте осудили трех организаторов и одного активного участника ячейки «Свидетелей Иеговы». Организация под их руководством просуществовала с 2015 по 2021 годы. Мужчин лишили свободы на срок от 3 до 6,5 лет в колонии общего режима.

Анастасия Донскова

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