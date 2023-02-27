В Крыму осудили организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы»*

В Крыму осудили трех организаторов и одного активного участника ячейки «Свидетелей Иеговы» (*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Мужчин признали виновными в организации деятельности экстремистской ячейки (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 УК РФ). В суде было установлено, что в 2015 году пятеро жителей Ялты, один из которых в настоящее время находится в розыске, вошли в состав местной религиозной организации. Несмотря на то, что «Свидетелей Иеговы» запретили в РФ в 2017 году, злоумышленники продолжили деятельность организации. Они перерегистрировали на подконтрольное лицо землю, на которой расположен «Зал царств», собирали с граждан пожертвования и хранили дома запрещенную литературу.

«Преступная деятельность группы лиц была выявлена и пресечена в марте 2021 года оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и МВД по Республике Крым»,— говорится в сообщении.

Одного из фигурантов дела задержали на территории Белгородской области. В общей сложности в рамках расследования было проведено 13 экспертиз и были допрошены 100 человек.

Ялтинский городской суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6,5 лет в колонии общего режима и ограничения свободы на 1 год. Приговор не вступил в силу.

Анастасия Донскова

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