Верховный суд счел незаконной передачу заключенным радиоприемников

Верховный суд (ВС) России счел незаконной передачу заключенным радиоприемников для индивидуального использования. Это решение вынесли по итогам рассмотрения жалобы заключенного из Волгоградской области, у которого из передачи изъяли радиоприемник и полотенце. Он это обжаловал, объяснив, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ дает право на прослушивание радиопередач.

Суд первой инстанции его иск отклонил, но апелляция обязала администрацию колонии вернуть радиоприемник и полотенце. Кассационная инстанция помимо этого назвала незаконным отказ в выплате ему компенсации в размере 20 тыс. руб. и направила этот вопрос на отдельное рассмотрение. Администрация колонии обжаловала решения обеих инстанций в Верховном суде. ВС счел незаконным использование индивидуального радиоприемника и закрыл дело. Суд постановил, что заключенный может получить свой радиоприемник после того, как согласует с администрацией его установку в общедоступном месте, график и содержание транслируемых радиопередач.

«В правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений содержится императив об использовании радиоприемника только для коллективного пользования исключительно в местах, определенных администрацией исправительного учреждения»,— поясняется в решении суда (цитата по ТАСС).

Ранее ВС потребовал от председателей региональных судов до 1 марта дать объяснение правоприменительной практике, в рамках которой более 35% обвиняемых по уголовным делам приговариваются к реальным срокам лишения свободы. Зампредседателя и руководитель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов дал понять, что суд всерьез взялся за корректировку правоприменительной практики по уголовным делам.

Подробности — в материале «Ъ» «За посадки ответят».

Лаура Кеффер