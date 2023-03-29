Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд счел незаконной передачу заключенным радиоприемников

Верховный суд (ВС) России счел незаконной передачу заключенным радиоприемников для индивидуального использования. Это решение вынесли по итогам рассмотрения жалобы заключенного из Волгоградской области, у которого из передачи изъяли радиоприемник и полотенце. Он это обжаловал, объяснив, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ дает право на прослушивание радиопередач.

Суд первой инстанции его иск отклонил, но апелляция обязала администрацию колонии вернуть радиоприемник и полотенце. Кассационная инстанция помимо этого назвала незаконным отказ в выплате ему компенсации в размере 20 тыс. руб. и направила этот вопрос на отдельное рассмотрение. Администрация колонии обжаловала решения обеих инстанций в Верховном суде. ВС счел незаконным использование индивидуального радиоприемника и закрыл дело. Суд постановил, что заключенный может получить свой радиоприемник после того, как согласует с администрацией его установку в общедоступном месте, график и содержание транслируемых радиопередач.

«В правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений содержится императив об использовании радиоприемника только для коллективного пользования исключительно в местах, определенных администрацией исправительного учреждения»,— поясняется в решении суда (цитата по ТАСС).

Ранее ВС потребовал от председателей региональных судов до 1 марта дать объяснение правоприменительной практике, в рамках которой более 35% обвиняемых по уголовным делам приговариваются к реальным срокам лишения свободы. Зампредседателя и руководитель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов дал понять, что суд всерьез взялся за корректировку правоприменительной практики по уголовным делам.

Подробности — в материале «Ъ» «За посадки ответят».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...