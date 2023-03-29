США вновь пригласили Тайвань на «саммит за демократию» в рамках «неофициальных отношений»

США пригласили Тайвань к участию в «Саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений» Вашингтона и Тайбэя. В Белом доме подчеркивают, что на данный момент речи об официальном признании независимости Тайваня со стороны США не идет.

«Тайвань вновь приглашен, что соответствует нашим неофициальным отношениям и политикой Соединенных Штатов (в отношении) одного Китая, которая не поменялась»,— заявил высокопоставленный представитель Белого дома (цитата по «РИА Новости»), добавив, что Соединенные Штаты уже приглашали Тайвань к участию в подобном саммите, который проходил в 2021 году.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, 12 государств мира признали его независимость. Китай же считает Тайвань своей территорией.

Второй «Саммит за демократию», организованный президентом США Джо Байденом, проходит с 28 по 30 марта. Список участников саммита Вашингтон расширил за счет ряда государств Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Турцию и Венгрию — союзников США по НАТО на саммит не позвали.

По задумке инициаторов форума, он должен укрепить единство демократических государств на фоне усиления автократий, среди которых, по мнению Штатов, особое беспокойство вызывают Россия и Китай.

Подробнее об организованном США «Саммите за демократию» — в материале «Ъ» «Демократия — мать порядка».

Александр Кислов