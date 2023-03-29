Нефтеперерабатывающая отрасль идет на подъем

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Energy leader Фото: Energy leader

Рекордное количество важных заявлений сделано на конференции «Лидеры России: нефтепереработка и нефтехимия – 2023». Более 180 представителей нефтяных, нефтехимических и химических компаний обсудили развитие отрасли и подходы к реализации ключевых инвестиционных проектов. Мероприятие прошло при поддержке компаний «Газпромнефть – промышленные инновации» и Rezel Catalysts corporation, организатор – Energy leader. Участие в конференции приняли представители «Метафракс Групп».

В 2022 году отрасль сфокусировалась на обеспечении непрерывного производства, и это отразилось на количестве реализуемых и запланированных проектов, партнерских отношениях, стратегиях развития нефтеперерабатывающих и нефтехимических компаний. С уходом западных компаний российские нефтяники делают ставку на развитие собственных технологий и инжиниринга, об этом в докладах заявили директор дирекции переработки нефти и газа «Газпром нефти» Олег Ведерников и директор компании «Газпромнефть – промышленные инновации» Михаил Никулин.

Они подчеркнули в своих докладах, что устойчивое развитие бизнеса возможно только при использовании отечественных технологий и разработок, не зависящих от лицензиаров дружественных или недружественных стран. Ускорить внедрение собственных технологических решений для нефтепереработки поможет инновационный технопарк «Газпром нефти», который компания создает в Санкт-Петербурге. В технопарке будут размещены исследовательские лаборатории, пилотные установки и испытательно-аналитический центр. В 2022 году компания «Газпромнефть – промышленные инновации» создала научно-технологическую платформу – профессиональное коммуникационное сообщество ученых, разработчиков и нефтепромышленников. Целью платформы является перезапуск трансфера российских технологий нефтепереработки в отрасль и коммерциализация научных достижений. В ходе конференции состоялась торжественная церемония подписания соглашения о присоединении к платформе двух ведущих российских вузов: Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина и Томского политехнического университета.

Эксперты обсудили потенциал отечественных разработок и отметили их важность для дальнейшего развития отрасли в рамках сессии «Технологии и инжиниринг», на которой свои доклады представили компании «Газпромнефть – промышленные инновации», «Топтех», «Институт нефтехимпереработки», «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

Большое внимание на конференции было уделено импортозамещению в области катализаторов для нефтепереработки и нефтехимии. Свои последние разработки представили Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева, «Газпромнефть – каталитические системы», «РН-ЦИР», «Технологии и катализаторы», «Роснефть» и «КНТ Групп», а также две китайские компании: Beijing Sino-sphere Petrochemical Technologies и Rezel Catalysts corporation.

В фокусе внимания оказались также вопросы производства смазочных материалов и присадок. Генеральный директор компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец среди ключевых трендов последнего года отметил, что вследствие санкций российские производители столкнулись с рядом вызовов для бизнеса: ограничениями доступности сырья и компонентов, а также переходом потребителей на более дешевые и менее качественные продукты при замене масел в автомобилях. В то же время перед производителями открылись и новые возможности после ухода с рынка основных мейджоров, особенно в сегменте масел для легкового транспорта. Достижения в области производства смазочных материалов и присадок представили «РН – смазочные материалы», НПП «Квалитет», 25-й ГосНИИ химмотологии Минобороны России, «Славнефть-ЯНОС», Институт нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева, СИБУР, «РН-ЦИР» и «Газпромнефть – смазочные материалы».

Если говорить о стратегиях развития в краткосрочной и дальнесрочной перспективе, то нефтяные компании придерживаются выбранного ранее курса по углублению нефтепереработки, интеграции ее с нефтехимией и развитию малотоннажной химии. Ярким тому подтверждением служит то, что, несмотря на сложные текущие условия, ЛУКОЙЛ не отказался от реализации ни одного из запланированных нефтегазохимических проектов. «Сейчас на “Нижегороднефтеоргсинтезе” идет модернизация установок каталитического крекинга, а на Пермском НПЗ планируется строительство новой установки, что позволит повысить выпуск пропилена. Также планируется строительство газохимического комплекса на базе “Ставролена”», – заявил директор департамента развития нефтегазохимии ЛУКОЙЛа Михаил Городецкий.

В свою очередь, компания «Газпром нефть» добавила в свою стратегию развития проекты мало- и среднетоннажной химии. Приоритетными продуктами являются присадки для топлив и ПАВ. Сформировать портфель проектов для последующей реализации компания намерена к концу года.

Опытом реализации проекта по малотоннажной химии поделился заместитель директора по стратегии и инвестициям «Метафракс Групп» Евгений Гаврилов. В конце прошлого года головное предприятие Группы «Метафракс Кемикалс» запустило установку по выпуску параформа, способную покрыть пиковое потребление этого продукта российским рынком. Параформ ценен как сам по себе, так и в качестве заменителя традиционного формалина: он позволяет экономить на транспортировке и складской логистике, допускает любой вид транспорта, сохраняет качество при очень низких и очень высоких температурах, позволяет гибко и точно управлять рецептурой готовых продуктов на основе параформа.

В рамках конференции компании «Газпромнефть – промышленные инновации», Rezel Catalysts corporation, «Газпромнефть – каталитические системы», «Стронг», ГК «Квалитет», «Стим», Technique LLC, «ТЭК-Инжиниринг» и «Кемико» разместили свои выставочные стенды. Каждая компания представила свои возможности и продукты в сфере нефтепереработки и нефтехимии, а также поделилась информацией о своих инновационных разработках.

«Компания Energy leader организовала конференцию, предоставив площадку для обсуждений представителям сферы нефтепереработки, нефтехимии, производителей катализаторов и не менее капиталоемкого рынка смазочных материалов. Впервые, наверное, мы приветствуем такое большое число китайских компаний, которые озвучивают довольно серьезные планы по развитию на российском рынке. Звучат заявления об открытии представительств, площадок и заводов на территории России. Это, конечно, внушает оптимизм», – прокомментировала итоги конференции директор Energy Leader Мария Зайцева.

Следующая конференция «Лидеры России и стран СНГ: нефтепереработка и нефтехимия» состоится весной 2024 года. О точных датах будет объявлено на сайте организаторов – Energy leader в ближайшее время.

ПАО "Метафракс Кемикалс"