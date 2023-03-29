На Среднем Урале землю для строительства индустриальных парков будут выделять без торгов

В Свердловской области землю под строительство жилой, транспортной и социальной инфраструктуры для индустриальных парков будут предоставлять без торгов. Соответствующий закон был принят за заседании регионального законодательного собрания 29 марта.

«Закон предусматривает, что договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Свердловской области, муниципальной собственности, или земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, заключается без проведения торгов в случае предоставления такого участка юридическим лицам согласно распоряжению губернатора Свердловской области для реализации масштабного инвестиционного проекта»,- отметила председатель заксобрания Людмила Бабушкина.

В условия предоставления земли входит возведение объектов различной инфраструктуры для комфортных условий проживания сотрудников индустриального парка. По данным заксобрания, необходимо обеспечить более пяти тыс. работников и их семей жильем, школами, детсадами и другой инфраструктурой.

Индустриальный парк – это комплекс объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, зданий, строений и сооружений, предназначенный для создания или модернизации промышленного производства резидентов индустриального парка, которым руководит управляющая компания. На сегодняшний день в Свердловской области числится 10 индустриальных парков общей площадью более 1,2 тыс. га.

Напомним, ранее Свердловская железная дорога (СВЖД) и региональное заксобрание подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого продолжится взаимодействие по анализу практики применения федеральных законов.

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Полина Хабарова