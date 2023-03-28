Свердловское заксобрание и СвЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Свердловская железная дорога (СвЖД) и законодательное собрание Свердловской области заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина и начальник СвЖД Иван Колесников, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Как уточнили в пресс-службе областного парламента, в рамках соглашения продолжится взаимодействие по анализу практики применения федеральных законов и законов Свердловской области, выработке согласованных подходов по вопросам совершенствования законодательства, по проведению совместной оценки регулирующего воздействия законопроектов федерального и регионального уровней.

На встрече представители СвЖД и областного парламента обсудили расширение сети пригородных маршрутов (в том числе с использованием «Ласточек»), интеграцию железнодорожных перевозок в систему общественного транспорта в Екатеринбурге по концепции «наземного метро», реализацию проектов в сфере туризма, развитие транспортно-логистической инфраструктуры по принципу «сухой порт».

Ранее Иван Колесников и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о сотрудничестве РЖД и окружного правительства в области железнодорожного транспорта до 2025 года. По словам, Ивана Колесникова, инвестиции РЖД в развитие cвердловской магистрали на территории ЯНАО в 2022 году составили 980 млн руб. В планах на 2023 год — 796 млн руб.

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Диана Сунагатуллина