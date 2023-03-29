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Коммерсантъ FM
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NF Group: за первый квартал 2023 на российский рынок вышли пять иностранных торговых брендов

За январь-март 2023 года на российский рынок вышли 5 иностранных торговых брендов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные NF Group (бывш. Knight Frank Russia). Показатель составляет 45% от годового за весь 2022.

«Несмотря на влияние геополитической обстановки, количество выходов новых игроков за три месяца показало позитивную динамику и составило практически половину (45%) от годового показателя 2022 года»,— говорится в исследовании.

Согласно данным NF Group, все пять новых игроков — это ритейлеры из Турции в профилях «одежда и обувь» и «товары для дома». Новички работают в «среднем» и «выше среднего» ценовых сегментах. Предполагается, что до конца года на российском рынке появится еще не менее четырех новых участников.

В то же время в NF Group по-прежнему наблюдают активное расширение форматов универмагов и мультибрендовых магазинов в составе ТЦ и аутлетов.

Ранее «Ъ» узнал о планах собственников крупных ТЦ, оставшихся без ключевых арендаторов после ухода из России западных брендов, заменить ушедших магазинами собственных марок.

Подробнее о планах девелоперов по развитию собственной розницы — в материале «Ъ» «Торгцентры пришьют свои бренды».

Григорий Лейба

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