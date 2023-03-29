«Брусника» начнет строительство жилья на участке под КРТ на Уралмаше летом 2023 года

Уральская компания «Брусника» начнет строить жилье, на выкупленном под комплексное развитие территорий (КРТ), участке летом 2023 года. Напомним, прошлым летом компания на торгах выкупила участок в границах ул. Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского (район Уралмаш). Как заявлялось ранее, здесь появится новый квартал средней этажности, от 7 до 12 этажей, архитектурной доминантой станет башня в 17 этажей. Рядом с башней разместится локальный многофункциональный сквер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мастер-план проекта КРТ на Уралмаше Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 Мастер-план проекта КРТ на Уралмаше Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Как рассказали в пресс-службе компании, старт проекта намечен на лето 2023 года. Его реализация предполагает строительство 70 тыс. кв. м жилья. Общая расчетная численность населения в границах территории – 2 191 человек, в том числе в проектируемой застройке – 1 809 человек. Освоить территорию планируют до 2035 года.

«Территория, над которой мы работали, была и остается частью большого и передового для своего времени градостроительного комплекса Уралмашзавода. В 30-х годах XX века коллектив во главе с Петром Оранским разделил территорию соцгорода на кварталы размером 290х250 метров, каждыийиз которых получил имя-номер. Часть из них до сих пор сохраняют очертания 80-летней давности. Мы не хотели разрушать эту структуру и решили новой застройкой подчеркнуть изначально заложенную геометрию», — рассказал руководитель группы мастер-плана «Брусники» Василий Большаков. Он также добавил, что создавая мастер-план компания вдохновлялась одним из берлинских проектов бюро Nfer Architekten.

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