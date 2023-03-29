Свердловская полиция проверит нападения банды «четырехсотых» на активистов КПРФ

Полиция в течение месяца подготовит ответ на обращение КПРФ о том, что на активистов партии было совершено несколько нападений со стороны бандитской группировки «четырехсотые». Об этом на заседании свердловского законодательного собрания сказал начальник регионального главка МВД Александр Мешков после вопроса депутата от КПРФ Олега Гордеева.

«Полтора года регулярно происходят нападения на активистов и агитаторов КПРФ. У нас накопилось уже более 10 талонов КУСП (уведомление о регистрации сообщения о происшествии в книге учета таких сообщений — прим. ред.), но ни по одному из них не удалось достичь какого-то результата. В сентябре одно из таких нападений закончилось переломом черепа. Пострадавший опознал нападавшего, но результата нет. Последнее нападение произошло на позапрошлой неделе — нашему активисту забрызгали глаза из баллончика, в результате чего он получил ожог роговицы»,— рассказал господин Гордеев.

Ранее свердловское отделение КПРФ сообщало, что на агитаторов партии, раздающих газеты с критикой повышения тарифов ЖКХ, совершили несколько нападений. Тогда глава свердловских коммунистов Александр Ивачев написал, что «уголовного вида молодчиками» могут быть члены бандитской группировки «четырехсотые», которых власти используют для борьбы с оппозицией.

Господин Гордеев отметил, что такие сообщества представляют существенную опасность и попросил Александра Мешкина взять ситуацию на личный контроль, «особенно с учетом предстоящих выборов в Екатеринбургскую городскую думу». «Мы зафиксируем все эти моменты, и я дам поручение, чтобы их проверили. В течение месяца мы подготовим ответ на ваше обращение»,— ответил глава свердловской полиции.

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