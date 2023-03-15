КПРФ обвинила свердловские власти в организации нападений бандитской группировки

Свердловское отделение КПРФ сообщило, что на агитаторов партии, раздающих газеты с критикой повышения тарифов ЖКХ, совершили несколько нападений. Глава свердловских коммунистов Александр Ивачев считает, что «уголовного вида молодчиками» могут быть члены бандитской группировки «четырехсотые», которых власти используют для борьбы с оппозицией.

«На второй день пикетов на агитаторов КПРФ было совершено сразу несколько нападений. Пока, к счастью, без жертв. Беглый анализ лиц и автомобилей, на которых передвигаются злоумышленники, обнаружил старых знакомых из бандитской группировки "четырехсотые", они же "Альянс ТОС". Жалко, что власти системно привлекают к борьбе с парламентской оппозицией откровенную уголовщину», — написал Александр Ивачев на своей странице во «ВКонтакте».

КПРФ направила материалы о нападениях и заявления в полицию. Лидер коммунистов надеется, что силовики «не дадут Екатеринбургу скатиться обратно в 90-е».

«Ъ-Урал» направил запрос в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать заявление Александра Ивачева.

Напомним, в сентябре этого года пройдут выборы в Екатеринбургскую городскую думу. Региональный парламент 22 февраля одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому число избранных по партийным спискам депутатов сократится с 18 до 10, а по одномандатным округам — вырастет с 18 до 25. Оппозиция уверена, что поправки принимаются в интересах «Единой России».

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