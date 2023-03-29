Ученые из СПбГУ выяснили, что магнитные бури могут уничтожить до четверти озонового слоя Земли

Физики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и других российских вузов совместно с учеными из Давосской физико-метеорологической обсерватории доказали, что во время магнитосферных бурях в течение суток может разрушаться до 25% всего озонового слоя Земли.

Озоновый слой — часть стратосферы, которая блокирует ультрафиолетовые лучи, оказывающие пагубное влияние на все живые организмы. Самая крупная на Земле озоновая дыра расположена над Антарктидой. По состоянию на октябрь 2022 года, ее размер составил примерно 23,2 млн кв. км.

«Во время геомагнитных возмущений (изменений магнитного поля Земли, как правило, проявляющихся при магнитосферных бурях) в полярной атмосфере увеличивается концентрация радикалов. Это приводит к разрушению озона на высотах мезосферы в течение суток. Максимальное обнаруженное разрушение составило 14-25% на высоте около 75 км»,— рассказала руководитель секции «Магнитосфера и влияние энергичных частиц на атмосферу» лаборатории исследований озонового слоя и верхней атмосферы СПбГУ Ирина Миронова (цитата по «РИА Новости»).

Данные о количестве заряженных частиц, в результате взаимодействия которых образуются свободные уничтожающие озон радикалы, были получены благодаря аэростатным измерениям рентгеновского излучения. Наблюдения проводились над Апатитами в Мурманской области.

В начале января эксперты Всемирной метеорологической организации и Программы ООН по окружающей среде сообщили о «значительном укреплении» озонового слоя Земли. По их мнению, его восстановление может произойти в течение 40 лет. Сохранность озонового слоя удалось повысить за счет вывода из обращения почти 99% запрещенных озоноразрушающих веществ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Озоновый слой укрепился».

Милена Костерева