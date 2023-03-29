Порядок формирования партсписков на выборах в парламент Хакасии остался без изменений

Верховный совет (ВС) Республики Хакасия не стал менять ст. 32 закона о выборах депутатов регионального парламента, регламентирующую составление общереспубликанской части партсписков. Два альтернативных законопроекта не получили необходимой поддержки по итогам голосования.

Как сообщал «Ъ», депутат от КПРФ Григорий Назаренко предложил увеличить общереспубликанскую часть партсписка с разрешенных пяти фамилий до девяти, чтобы дать партиям больше возможностей при формировании таких списков. В свою очередь, член фракции «Единой России» Денис Кабанов предложил ограничить эту часть тремя кандидатами. По его мнению, это расширит представительство территорий в региональном парламенте.

В ходе сессии ВС, состоявшейся 29 марта, оба депутата выступили с обоснованием своих позиций. По итогам рейтингового голосования за основу, за законопроект господина Назаренко было подано 15 голосов при 23 против и 6 воздержавшихся. Законопроект господина Кабанова поддержали 23 депутата при 14 против и 7 воздержавшихся.

Для того чтобы быть принятым, законопроект должен был получить как минимум 25 голосов. Таким образом, оба документа были отклонены. В силе осталась действующая редакция ст. 32, согласно которой «общереспубликанская часть республиканского списка кандидатов, в которую внесены кандидаты, должна включать в себя не менее одного и не более пяти кандидатов».

Валерий Лавский, Новосибирск