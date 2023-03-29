Безвизовый въезд в США для граждан Израиля будет введен в сентябре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что граждане страны смогут с сентября 2023 года посещать США без получения визы. По его словам, переговоры с Вашингтоном об этом уже близки к завершению, но Тель-Авиву необходимо «выполнить ряд дополнительных требований».

«В ближайшие несколько месяцев мы выполним дополнительные требования, и в сентябре 2023 года государство Израиль, как ожидается, присоединится к списку стран, гражданам которых не требуются визы для въезд в США»,— сообщил господин Нетаньяху в Twitter.

По словам политика, на данный момент все законодательные требования для освобождения израильтян от необходимости получать визу на въезд в США успешно выполнены.

Это заявление премьера Израиля появилось на фоне сообщений об ухудшений отношений между Тель-Авивом и Вашингтоном. Накануне президент США Джо Байден заявил журналистам, что не намерен приглашать господина Нетаньяху в Белый дом. Он также дал понять, что в Соединенных Штатах недовольны политикой властей Израиля и продвигаемой Биньямином Нетаньяху судебной реформой, которая привела к массовым протестам в стране.

Александр Кислов