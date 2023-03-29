Steam прекратит поддержку Windows 7 в 2024 году

Сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam объявил, что платформа перестанет поддерживать компьютеры на операционной системе Windows 7, 8 и 8.1 с 1 января 2024 года. Пользователям предлагается перейти на новые версии Windows для продолжения работы со Steam.

Изменение необходимо из-за того, что частично клиент Steam завязан на новых функциях встроенного в клиент браузера Google Chrome, который перестал поддерживать Windows 7. Также в будущем Steam для запуска будет требовать наличие определенных обновлений, которые есть только на Windows 10 и 11.

Steam советует перейти на новые операционные системы как можно скорее, поскольку Windows 7, 8 и 8.1 более не поддерживаются Microsoft и в большей степени подвержены вирусам. По данным Valve, совокупно устаревшие версии Windows установлены почти на 1,86% компьютеров со Steam. Microsoft прекратила поддержку Windows 7 в январе 2020 года.

Евгений Федуненко