Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Steam прекратит поддержку Windows 7 в 2024 году

Сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam объявил, что платформа перестанет поддерживать компьютеры на операционной системе Windows 7, 8 и 8.1 с 1 января 2024 года. Пользователям предлагается перейти на новые версии Windows для продолжения работы со Steam.

Изменение необходимо из-за того, что частично клиент Steam завязан на новых функциях встроенного в клиент браузера Google Chrome, который перестал поддерживать Windows 7. Также в будущем Steam для запуска будет требовать наличие определенных обновлений, которые есть только на Windows 10 и 11.

Steam советует перейти на новые операционные системы как можно скорее, поскольку Windows 7, 8 и 8.1 более не поддерживаются Microsoft и в большей степени подвержены вирусам. По данным Valve, совокупно устаревшие версии Windows установлены почти на 1,86% компьютеров со Steam. Microsoft прекратила поддержку Windows 7 в январе 2020 года.

Евгений Федуненко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...