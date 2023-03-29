Акции Cian выросли более чем на 20% после обжалования делистинга с NYSE

Депозитарные расписки Cian, холдинговой компании сервиса объявлений о недвижимости «Циан», на открытии торгов на Мосбирже взлетели в цене на 20,35%, до 550 руб. По состоянию на 11:37 рост замедлился до 11,03%, цена одной бумаги составила 507,4 руб., следует из данных торгов.

15 марта Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) уведомила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок ряда компаний, основной бизнес которых осуществляется на территории России. Среди них, в частности, была Cian. Вчера, 28 марта Cian подала апелляцию на решение NYSE о делистинге акций.

В заявлении Cian подчеркивалось, что компания полностью соблюдала все обязательства по отчетности, а также качественные и количественные критерии листинга NYSE и удовлетворила все дополнительные запросы биржи о раскрытии информации после приостановки торгов 28 февраля 2022 года.

Милена Костерева