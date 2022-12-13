«Ютэйр-вертолетные услуги» отсудили у ФСЦП Башкирии более 185 млн рублей

Арбитражный суд Тюменской области обязал республиканский Фонд социальных целевых программ выплатить АО «Ютэйр-вертолетные услуги» более 185,4 млн руб., из которых 161,4 млн руб. — сумма основного долга, а остальное — проценты. Из материалов дела следует, что «Ютэйр-вертолетные услуги» просили взыскать с ответчика более 198 млн руб. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

12 декабря авиаперевозчик направил в арбитражный суд Тюменской области новый иск — о взыскании с фонда 72,3 млн руб. В тот же день госинвесткомпания «Региональный фонд» подала иск о взыскании с «дочки» «Ютэйра» 18,4 млн руб.

«Ютэйр-вертолетные услуги» неоднократно становились победителем торгов по определению подрядчика для выполнения перелетов на вертолете для официальных лиц республики.

АО «Ютэйр-вертолетные услуги», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Нефтеюганске. Принадлежит ПАО «Авиакомпания “Ютэйр”». В 2021 году выручка компании составила 21,1 млрд руб., чистая прибыль — 163,8 млн руб.

Олег Вахитов

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