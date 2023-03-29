Воронежский депутат Госдумы Сергей Чижов призвал не ходить на концерты музыкантов, которые поддерживают Украину

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов в своем Telegram-канале заявил, что работающие в России культурные деятели, которые желают поражения стране в спецоперации, не должны «чувствовать себя вольготно и комфортно, укреплять свое финансовое положение за счет российской аудитории и тем более направлять полученные таким образом доходы на поддержку наших противников и врагов». Так парламентарий прокомментировал поступившее к нему большое число обращений воронежцев с просьбой помочь в отмене концерта «очередной "звезды", отметившейся антироссийскими высказываниями и поддержкой пострадавших якобы от российской агрессии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О ком именно идет речь, Сергей Чижов не рассказал. По всей вероятности, в виду имелась певица украинского происхождения Ани Лорак, концерты которой отменяются в разных городах России после появления информации о том, что исполнительница собирает средства «на помощь Украине». Концерт в Воронеже был запланирован на площадке Event-Hall на 24 апреля. Однако на днях его перенесли — на какую именно дату, не сообщается.

Сергей Чижов отметил, что его влияние на развитие подобных ситуаций «ограничено депутатскими полномочиями»: «Тем более, по своей сути, это подразумевает вмешательство в предпринимательскую деятельность. Поэтому решающую роль пока в подобных вопросах играет способность нашего общества самоорганизовываться и регулировать предпринимательскую деятельность. Как ни крути, спрос рождает предложение».

Депутат напомнил, что «после ряда инцидентов» с лета 2022 года владельцы некоторых площадок и организаторы стали включать в договоры запрет на публичные антироссийские высказывания в ходе мероприятия. «Защищает ли это от скандалов? Безусловно. Гарантирует ли это, что спокойно отработав концерт, исполнитель не направит доходы на нужды ВСУ или "подрывную" деятельность внутри страны? Нет», — отметил Сергей Чижов.

По его мнению, «бесконечно полагаться исключительно на активную гражданскую позицию» людей нельзя. «Нужны системные решения, которые предстоит проработать. Например, можно взять на вооружение опыт организаторов студенческой весны в Пскове, которые подготовили список музыкантов, произведения которых "не рекомендованы" к исполнению. Такой реестр мог бы функционировать и вестись профильным министерством в координации с правоохранительными органами и "общественниками"», — предложил он. Более радикальный путь — внесение изменений в законодательство, которые бы ввели прямой запрет на получение дохода из источников в России для лиц, признанных иноагентами.

Как на фестивале «Чернозем» под Воронежем поддержали лишенных концертов музыкантов — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Роковые песни».

Александр Прытков

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