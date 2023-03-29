СКР возбудил дело после нападения на сотрудников правоохранительных органов в Гудермесе

СКР раскрыл подробности проведенной ночью спецоперации в Гудермесе в Чечне, в ходе которой были убиты два предполагаемых боевика. По версии следствия, мужчины первыми начали стрелять в сотрудников правоохранительных органов и были убиты. Возбуждено дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Согласно пресс-релизу СКР, ночью 28 марта сотрудники правоохранительных органов проверяли информацию «о нахождении неустановленных вооруженных лиц в одном из частных домовладений». На требование сложить оружие и сдаться находившиеся в доме двое мужчин открыли стрельбу и ответным огнем были уничтожены. По данным следствия, нападавшие — жители Гудермеса 1963 и 1989 годов рождения, являющиеся родственниками. На месте происшествия нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, утверждает СКР.

Об убийстве двух боевиков в городе ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, мужчины бросили в правоохранителей гранату. Он также опубликовал в Telegram видео, на котором видно, как с территории частного дома выносят двух убитых, лицо одного из них изуродовано.