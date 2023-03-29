Профсоюзы Челябинской области предложили директору Wildberries сесть за стол переговоров

Федерация профсоюзов Челябинской области направила обращение генеральному директору Wildberries Татьяне Бакальчук с предложением о совместной встрече профсоюзного объединения работников пунктов выдачи заказов с представителями компании. За столом переговоров предлагается обсудить урегулирование конфликта, связанного с оплатой труда сотрудников, необоснованными штрафами и условиями работы, сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов региона.

В организации отмечают, что руководство Wildberries уже дает понять, что позиция профсоюза услышана. Так, по словам сотрудников, компания запустила опрос среди менеджеров пунктов выдачи заказов и, судя по вопросам анкеты, серьезно озаботилась улучшениями условий работы, рассматривает снижение штрафов и признает нехватку прямой коммуникации между работниками и руководством. Однако, по мнению профсоюзов, реальному удовлетворению запросов коллектива маркетплейска может поспособствовать только «живая» встреча.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», недавно работники пунктов выдачи заказов Wildberries в Челябинской области создали профсоюзную организацию. Они готовят обращение в прокуратуру.