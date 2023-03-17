В Челябинской области появится профсоюз работников пунктов выдачи заказов Wildberries

Работники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries в Челябинской области планируют создать профсоюзную организацию, сообщают в Федерации профсоюзов региона. Объединение будет заниматься правозащитной работой, переговорами с компанией, а также обращаться в надзорные органы.

Сейчас юристы Федерации профсоюзов Челябинской области рассматривают обращения сотрудников ПВЗ по поводу условий труда. По мнению председателя организации Олега Екимова, защиту прав работников затрудняет их правовой статус — они работают в качестве самозанятых, индивидуальных предпринимателей, а также по договору гражданско-правового характера.

«Масштаб проблемы поражает. Серьезные вопросы у сотрудников есть не только к системе штрафов, которая вызвала череду забастовок в разных городах России, но и к другим “правилам” Wildberries. Обращения, которые мы получили, касаются всего, вплоть до безопасности на рабочих местах», — отметил Олег Екимов.

15 марта многие пункты выдачи заказов Wildberries в России не открылись, сотрудники объявили забастовку в знак протеста против новых требований компании по компенсации полной стоимости посылок, если покупатель вернул их из-за брака или несоответствия заказанному.