Агрокомплекс им. Ткачева увеличил площади под производство риса

Краснодарская фирма «Виви», связанная с холдингом «Агрокомплекс им. Н. Ткачева», стала владельцем агрокомпании «Тотрисс», сообщает «Ъ» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

ООО «Тотрисс» производит рис на площади 3 тыс. га в Славянском районе Краснодарского края. Ранее учредителем ООО «Тотрисс» было ООО «Агрохим», которое управляет Марьянским рисозаводом в Красноармейском районе, перерабатывающим 40 тыс. т риса-сырца в год. ООО «Виви» принадлежит Роману Баталову, мужу дочери бывшего главы Минсельхоза РФ и бывшего главы Краснодарского края Александра Ткачева.

Агрокомплекс им. Н. Ткачева – семейный бизнес экс-губернатора, холдинг занимает второе место в России по производству молока, четвертое — по мясу птицы, пятое — по сахару. По данным на май 2022 года предприятие было третьим в рейтинге крупнейших владельцев сельхозугодий России по версии BEFL с 818 тыс. га. В 2021 году выручка компании составила 71,8 млрд руб., чистая прибыль – 8,6 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар