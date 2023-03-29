Обильный снегопад в Петербурге продлится до последнего дня марта

Осадки в виде снега и мокрого снега, принесенные в Санкт-Петербурге атлантическим циклоном, сохранятся в городе до 30 четверга, 30 марта, сообщил синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Затем в город придут кратковременные заморозки.

«В четверг снег постепенно прекратится, сохранится гололедица, ночью подморозит до -4…-6 градусов, а днем по-прежнему около 0 градусов»,— написал синоптик в своем Telegram-канале.

Напомним, в Петербурге в связи с обильными осадками действует «желтый» уровень погодной опасности. Он продлится до вечера среды, 29 марта.

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