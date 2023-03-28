В Петербурге в середине рабочей недели будет идти сильный снег

28 и 29 марта в Санкт-Петербурге будут выпадать обильные осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

«Так как атмосферный фронт смещается немного восточнее, то в Санкт-Петербурге осадки будут в основном в виде снега и мокрого снега. Вероятность дождя сегодня небольшая, хотя город теплый и дождь может непродолжительно идти, но в восточных районах города»,— написал он.

В связи с непогодой администрация города объявила «желтый», повышенный уровень опасности. Городские службы готовятся к борьбе с оледенением дорог. Автомобилистов просят по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

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