В Красноярском крае может появиться реестр участников СВО

Реестр участников СВО планируют создать в Красноярском крае. Такое предложение озвучили депутаты Законодательного Собрания региона на заседании комитета по бюджету. Также в него планируют включить бойцов ЧВК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предложение о создании реестра начали обсуждать после доклада уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова о «реализации конституционных прав и свобод граждан». Согласно данным господина Денисова, в 2022 году к нему поступило 125 обращений, связанных с военной тематикой. В основном вопросы касались мобилизации и социальной поддержки участников СВО.

Омбудсмен предложил проводить обязательную углубленную диспансеризацию всех участников СВО, для чего необходимо составить реестр. По его словам, они должны пройти углубленную диспансеризацию в краевых лечебных учреждениях за счет регионального бюджета. Краевые парламентарии поддержали это предложение. Депутаты рекомендовали правительству региона рассмотреть данные предложения.

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Сергей Балин