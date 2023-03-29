Василий Голубев подписал соглашение о модернизации трамвайной сети в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения с ООО «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» по модернизации трамвайной системы в донской столице. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Срок действия договора властей и компании составит 25 лет. Объем инвестиций в обновление ростовской трамвайной сети — 61 млрд руб. Правительство выплатит инвестору капитальный грант в размере 17,2 млрд руб., а также инвестиционный платеж в размере 74,7 млрд руб. В случае разрыва соглашения, власти берут на себя ответственность за возмещение убытков в виде неполученной прибыли концессионеру.

Ранее сообщалось, что к реализации программы модернизации «Синара» приступит в текущем году. Проект предусматривает строительство 103 км трамвайных путей, покупку 61 трехсекционных трамваев и модернизацию 30 действующих, а также строительство двух депо.

Анастасия Назарова