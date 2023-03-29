Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Василий Голубев подписал соглашение о модернизации трамвайной сети в Ростове

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения с ООО «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» по модернизации трамвайной системы в донской столице. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

Срок действия договора властей и компании составит 25 лет. Объем инвестиций в обновление ростовской трамвайной сети — 61 млрд руб. Правительство выплатит инвестору капитальный грант в размере 17,2 млрд руб., а также инвестиционный платеж в размере 74,7 млрд руб. В случае разрыва соглашения, власти берут на себя ответственность за возмещение убытков в виде неполученной прибыли концессионеру.

Ранее сообщалось, что к реализации программы модернизации «Синара» приступит в текущем году. Проект предусматривает строительство 103 км трамвайных путей, покупку 61 трехсекционных трамваев и модернизацию 30 действующих, а также строительство двух депо.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...