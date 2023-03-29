В Геленджике по факту смертельного ДТП с Mercedes-Benz возбудили уголовное дело

В Геленджике по факту гибели 23-летней пассажирки Mercedes-Benz при аварии на Тонком мысе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Авария произошла вечером 18 марта. Установлено, что 23-летний водитель иномарки превысил разрешенную скорость, вылетел с дороги и врезался в дерево. В результате столкновения пассажирка авто была госпитализирована. Через несколько дней девушка скончалась в медучреждении.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). В случае доказательства вины водителя ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее в СМИ сообщили, что автомобилем якобы управлял Александр Семенов, сын экс-начальника УМВД по Краснодару Александра Семенова и бывшего депутата городской думы Ольги Семеновой. Сообщается, что ранее молодой человек устроил ДТП в Краснодаре. Управляя Land Rover, врезался в «Газель». При столкновении пострадали пять человек, один из которых позднее скончался.

Анастасия Донскова

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