Благоустройство Павловского парка в Ярославле откладывается из-за птенцов

Благоустройство Павловского парка в Дзержинском районе Ярославля может быть отложено, сообщили в мэрии города. Аукцион на выполнение работ состоялся, подрядчик определен, однако работы начинать нельзя, чтобы не потревожить птиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Птенцы в гнезде.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Птенцы в гнезде.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Общественная территория является особо охраняемой природной территорией, на которой действует период тишины. С апреля по июль идет период гнездования и выращивания потомства птиц. В связи с этим выполнение работ в данный период времени категорически запрещено. В настоящее время решается вопрос о переносе сроков начала и завершения благоустройства общественной территории»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Согласно проекту контракта, благоустройство планировалось провести с 1 апреля по 20 августа. Очевидно, что, если не тревожить птиц, выполнить работы в эти сроки не удастся. Контракт на благоустройство территории заключен с ООО «АС-ЭКОСЕРВИС». В ходе торгов стоимость работ упала с 38 до 35 млн руб.

Антон Голицын