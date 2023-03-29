Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии выросла до 73 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии по итогам 2022 года выросла до 73 лет, заявил глава Башкирии Радий Хабиров, выступая с годовым отчетом о работе на пленарном заседании Курултая республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Башкирии Фото: пресс-служба главы Башкирии

По словам господина Хабирова, за последние три года Башкирия поднялась с 50 места в стране на 23, а в ПФО — с 11 на третье место. «Республика впервые сумела сделать рывок сразу на три с половиной года», — подчеркнул глава.

«Ничто так ярко не отражает самочувствие людей, общественные настроения, уровень жизни, как этот показатель», — отметил Радий Хабиров, добавив, что это результат борьбы «с потерями на ДТП, пожарами, суррогатным алкоголем, самоубийствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В начале марта премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике составила 71,8 лет.

Влада Шипилова

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