В Башкирии продолжительность жизни увеличилась до 71,8 лет

Ожидаемая продолжительность жизни в Башкирии увеличилась на 3,2% и составила 71,8 лет, превысив установленное для региона целевое значение в 69,9 лет, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на премьер-министра региона Андрея Назарова.

Господин Назаров отметил, что в 2022 году показатель смертности в Башкирии уменьшился более чем на 26%, благодаря чему регион оказался на втором месте в ПФО. Основные причины смерти — болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины, болезни нервной системы, органов пищеварения и дыхания.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Башкирии на долгосрочный период, ожидаемая продолжительность жизни в регионе в 2036 году составит 73,66 лет.

Майя Иванова

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