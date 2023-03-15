В Каменске-Уральском простились с экс-полицейским, погибшем в зоне СВО

На Аллее Славы в Каменске-Уральском (Свердловская область) прошла церемония прощания со снайпером Максимом Астафьевым, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом порталу Е1.ru сообщили в администрации уральского города.

Военный служил по контракту в отдельном штурмовом батальоне «Урал». На спецоперацию он отправился 16 ноября 2022 года, а 21 февраля попал под минометный обстрел и получил смертельное осколочное ранение.

До СВО Максим Астафьев служил в органах МВД — сначала в ГИБДД, а затем в следственном отделе. Затем перешел на работу в администрацию Каменск-Уральском городском округе.

Военного посмертно наградили Орденом Мужества. У погибшего остались жена и двое детей в возрасте одного и шести лет.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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