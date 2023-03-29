Бастрыкину доложат о проверке по факту пропажи ребенка в детсаде Екатеринбурга

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах оставления без присмотра ребенка в детском саду Екатеринбурга, сообщила пресс-служба ведомства. Следователи свердловского управления СКР организовали проверку сообщения о том, что воспитатель элитного частного детского сада потеряла его во время прогулки.

Предварительно, 28 марта дети гуляли на площадке у дома по улице Юлиуса Фучика, где расположен детский сад. «В какой-то момент обнаружилось, что двухлетнего мальчика на прогулке вместе с другими детьми нет. Спустя некоторое время ребенка нашли рядом с оживлённой дорогой у парковки»,— сообщили в СКР.

Выясняются все обстоятельства инцидента: опрашиваются сотрудники детского сада и очевидцы. Истребована документация о работе дошкольного учреждения.

Напомним, в Екатеринбурге будут судить воспитательницу, ударившую девочку в частном детском саду «Согласие». Инцидент произошел 1 ноября прошлого года. По данным следствия, воспитательница ладонью ударила девочку по лбу, из-за чего та упала со скамейки на пол. Удар зафиксировала камера видеонаблюдения, после чего об инциденте узнали СМИ и силовики.

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Диана Сунагатуллина