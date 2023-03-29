Экс-депутат Татарска, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, осужден на 10 месяцев исправительных работ

В Новосибирской области осужден бывший депутат Сергей Мамонтов, обвиняемый в оставлении без помощи 6-летнего ребенка, которого он сбил автомобилем (ст. 125 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на срок до года).

Суд назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства. Это же наказание для Сергея Мамонтова требовала прокуратура в судебных прениях.

Как указывается в деле, 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель Toyota RAV4 депутат Татарского райсовета Сергей Мамонтов наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. После инцидента водитель уехал с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. В дальнейшем ребенка госпитализировали.

В отношении Сергея Мамонтова Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход следствия на контроль центрального аппарата СКР. Пока шло следствие, депутата исключили из партии «Единая Россия». Кроме того, он сам сдал депутатский мандат. Еще до передачи дела в суд экс-депутат выплатил компенсацию в размере 1 млн руб. матери ребенка, которая написала заявление, что не имеет претензий к Сергею Мамонтову.

23 декабря 2022 года, как писал «Ъ-Сибирь», мировой суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Мамонтова с формулировкой «в связи с примирением сторон», но прокуратура подала апелляционное представление, потребовав отмены решения. Вышестоящий суд с этим согласился и направил дело на новое рассмотрение.

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Анна Егорова, Илья Николаев